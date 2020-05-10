«Все зашкаливает!»: Анастасия Волочкова надела пульсоксиметр на ногу

Балерина довольно часто делится с фанатами нестандартными видеороликами. Одним из последних стал сюжет с пульсоксиметром – устройством, измеряющим уровень кислорода в крови. Этот аппарат врачи надевают на палец руки пациентам, имеющих проблемы с дыханием. Из-за пандемии COVID-19 девайс стал очень востребованным, ведь вирус дает серьезные осложнения на легкие. Вот только Анастасия Волочкова почему-то решила надеть пульсоксиметр на палец ноги, не забыв продемонстрировать это аудитории в блоге.Как отреагировали на данную публикацию интернет-пользователи, остается только гадать, ведь танцовщица по старой традиции ограничила возможность комментариев. Судя по всему, юзеры заметили у светской львицы старый педикюр и перетянутые эластичным бинтом ступни.