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Путин 11 мая обсудит на совещании продление режима нерабочих дней

Владимир Путин 11 мая проведёт обсуждение вопроса о продлении режима нерабочих дней. Во время специального совещания президент РФ рассмотрит тему риска дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Путин 11 мая обсудит на совещании продление режима нерабочих дней

По словам Дмитрия Пескова, будет поднят вопрос касательно возможности продления карантинного режима на период после 12 мая. Пресс-секретарь главы РФ не раскрыл дополнительных деталей по коронавирусу, поэтому теперь остаётся ожидать решения властей. Нерабочий период был введён в РФ 30 марта. Изначальный срок массовой изоляции граждан был продлён до 12 мая после 2 случаев рассмотрения необходимости карантина для борьбы с пандемией вируса.

Во время последнего обсуждения ограничительных мер Путин говорил о важности своевременно приступить к подготовке плавного снятия карантина и возвращения граждан к нормальной жизни. Он поручил правительству подготовить рекомендации, которые дадут возможность реализовать соответствующий план уже с 12 мая.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:44

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