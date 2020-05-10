Путин 11 мая обсудит на совещании продление режима нерабочих дней





По словам Дмитрия Пескова, будет поднят вопрос касательно возможности продления карантинного режима на период после 12 мая. Пресс-секретарь главы РФ не раскрыл дополнительных деталей по коронавирусу, поэтому теперь остаётся ожидать решения властей. Нерабочий период был введён в РФ 30 марта. Изначальный срок массовой изоляции граждан был продлён до 12 мая после 2 случаев рассмотрения необходимости карантина для борьбы с пандемией вируса.Во время последнего обсуждения ограничительных мер Путин говорил о важности своевременно приступить к подготовке плавного снятия карантина и возвращения граждан к нормальной жизни. Он поручил правительству подготовить рекомендации, которые дадут возможность реализовать соответствующий план уже с 12 мая.