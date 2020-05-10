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Анна Семенович показала "честное" фото с тройным подбородком и огромными щеками

Анна Семенович шокировала поклонников «честным» фото с тройным подбородком и огромными щеками. По словам артистки, это один из вариантов того, как она будет выглядеть после окончания карантина.
Анна Семенович показала "честное" фото с тройным подбородком и огромными щеками

40-летняя экс-звезда «Блестящих» гордится своими формами и не имеет предубеждений по поводу того, какие фото стоит показывать публике, а какие - оставить для личного архива. Кроме того, чувство юмора Анны Семенович позволяет ей «держать в тонусе» своих многочисленных фанатов и иногда шокировать их слишком откровенными снимками.

Недавно звезда эстрады решила опубликовать два наглядных варианта того, как она будет выглядеть после окончания карантина. На первом фото Семенович запечатлена без укладки и макияжа, но зато с тройным подбородком и огромными щеками. На втором – при «полном параде» со стильными аксессуарами. В подписи к посту артистка поинтересовалась у подписчиков своего Instagram, какими они выйдут из самоизоляции.

Фолловеры Анны Семенович неоднозначно отреагировали на ее «честное» фото. Некоторых оно даже напугало. Другие признались, что используют его для мотивации спорта, тогда как второй снимок – для вдохновения. При этом большое количество фанатов знаменитости оценило ее откровенность и чувство юмора, признав «первый вариант выхода из карантина» всего лишь сценическим образом.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:52

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