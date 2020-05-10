«Клиническая идиотия»: Виктория Боня призвала сжечь книги доктора Курпатова из-за оскорбительного диагноза





Знаменитость не согласилась с мнением врача по поводу того, что у нее «клиническая идиотия», и обрушилась на него с критикой, разместив публикацию в разделе Stories в Instagram. Виктория Боня назвала специалиста «недо-доктором», заявив, что он купил свой диплом, а поэтому ставит людям неправильные диагнозы. Экс-участница телестройки пообещала позже записать ролик, где расскажет о признаках вышеназванного заболевания, как оно протекает и какое при этом состояние наблюдается у пациентов. Как считает журналистка, Курпатов испугался поговорить с ней при личной встрече, но у него хватило смелости ее оскорбить.Боня призвала россиян сжигать книги доктора, так как, по ее мнению, таким экспертам медицины доверять нельзя. Телеведущая заявила, что для врача главное пиар и продажа литературы, а диагноз, который Курпатов ей поставил, больше подходит ему самому.