Составлен рейтинг склонных к появлению ржавчины иномарок в РФ





Все авто в какой-то момент сталкиваются с проблемой коррозии металлических элементов кузова, однако статистика показывает существенные отличия в скорости наступления соответствующего момента. Некоторые модели начинают страдать от указанной проблемы значительно раньше остальных, поэтому при покупке специалисты советуют обратить на этот факт особое внимание и подготовить дополнительные меры по усилению надежности защиты лакокрасочным покрытием.Открывает список Ford Mondeo производства 2006-2010 гг. Модель получила 5 место антирейтинга, поскольку в течение первых 5-6 лет эксплуатации кузов транспортного средства относительно неплохо сохраняется, однако через указанный промежуток времени пороги, днище, а также колёсные арки показывают сильную проблему коррозии. Четвертое место досталось Mazda 6 в корпусе универсал, лифтбек и седан. Оцениваемая модель производилась в 2005-2008 гг. После 4-5 лет присутствия на дорогах у авто начинают ржаветь крылья, днище, задние арки, а также двери.На третьей позиции разместился Nissan Almera I поколения. Эта модель производилась для рынка РФ в 2005-2006 гг. Относительно стабильно продукт японской компании показывает себя в течение 4 лет использования, после чего многие части кузова покрываются ржавчиной. Второе место эксперты предоставили Opel Astra. Речь идёт о моделях, которые выпускались в 2005-2012 гг. Для их собственников появление ржавчины может оказаться неприятным сюрпризом после 3-х лет эксплуатации. Очаги коррозии видны на капоте, колёсных арках, днище, а также нижней зоне дверей.Лидером антирейтинга стал Emgrand X7 от Geely. Авто всего через 2 года использования может столкнуться с обильной коррозией почти на всех частях корпуса. При этом отсутствие оцинковки и небольшой слой краски лишь усугубляют проблему. Эксперты подчеркивают, что в списке описываются транспортные средства, которые активно использовались в условиях дорог мегаполисов. Последние в холодный сезон регулярно проходят обработку агрессивными химсоставами для нивелирования гололеда. Это значительно ускоряет процессы формирования коррозии.