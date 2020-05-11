Ученые из Сингапура обнаружили щадящий способ добычи хитина





Хитин в значительных объемах содержится в раковинах ракообразных. Это соединение применяется в качестве полимерного соединения. Однако современные способы его добычи приводят к загрязнению водной экосистемы. Команда ученых из Сингапура создала альтернативный способ добычи хитина, который безопасен для природы и позволяет получить чистый компонент.Он заключается в использовании глюкозы, которая содержится в кожице различных фруктов, среди которых яблоко, апельсин и банан. Этот химический элемент запускает процесс усиленной ферментации,что помогает отделить хитин от раковин. При стандартном способе с использованием щелочей и кислот чистота полученного хитина составляет 87%, а новый метод повысил этот результат до 98%. Ученые продолжают работу над проектом, чтобы улучшить новый способ добычи хитина.