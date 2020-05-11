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Ученые из Сингапура обнаружили щадящий способ добычи хитина

Ученые из Сингапура нашли новый способ добычи хитина. Результаты исследования представили сотрудники Наньянского технологического университета.
Ученые из Сингапура обнаружили щадящий способ добычи хитина

Хитин в значительных объемах содержится в раковинах ракообразных. Это соединение применяется в качестве полимерного соединения. Однако современные способы его добычи приводят к загрязнению водной экосистемы. Команда ученых из Сингапура создала альтернативный способ добычи хитина, который безопасен для природы и позволяет получить чистый компонент.

Он заключается в использовании глюкозы, которая содержится в кожице различных фруктов, среди которых яблоко, апельсин и банан. Этот химический элемент запускает процесс усиленной ферментации,что помогает отделить хитин от раковин. При стандартном способе с использованием щелочей и кислот чистота полученного хитина составляет 87%, а новый метод повысил этот результат до 98%. Ученые продолжают работу над проектом, чтобы улучшить новый способ добычи хитина.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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