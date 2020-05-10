Ольга Орлова не пускает чиновников в квартиру под предлогом самоизоляции после проблем с соседкой

История с судебными тяжбами по поводу несогласованной с московской жилинспекцией перепланировкой квартиры Орловой длится уже не первый год. После того, как певица купила жилье в элитном комплексе недалеко от Храма Христа Спасителя, она решила поменять в нем абсолютно все. Однако узаконить этот процесс с соответствующими службами знаменитость не захотела. В итоге ремонт обернулся проблемами.Перепланировка санузлов привела к тому, что Ольга Орлова затопила соседку снизу. Договориться о возмещении ущерба пострадавшая сторона с виновницей случившегося не смогла, поэтому подала на телеведущую в суд. В 2014 году иск о выплате компенсации был удовлетворен, и артистку обязали заплатить 250 000 рублей.После этого, казалось бы, стоило решить вопрос с жилинспекцией, но телезвезда так и не оформила необходимые документы. Более того, она не пустила в квартиру чиновников, которые должны были зафиксировать проведенные ремонтные работы. В результате уже они подали на певицу в суд. Прошение также было удовлетворено, а незаконопослушная артистка оштрафована на 300 рублей.Теперь же, даже имея судовое постановление, чиновники жилищной инспекции все равно не могут осмотреть квартиру Орловой. Знаменитость не пускает их внутрь под предлогом самоизоляции, правила которой нарушать нельзя.