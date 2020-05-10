Эксперт Андрей Ионин заподозрил SpaceX в желании выкупить обанкротившегося конкурента OneWeb





По мнению специалиста, избавиться от конкурента таким образом будет для миллиардера весьма выгодно. Альтернативный сценарий предусматривает присоединения OneWeb к Amazon или потенциальным покупателям из КНР, ЕС и США.Ионин считает, что видит лишь 2 возможных покупателей. Для Eutelsat шансы на покупку британского банкрота невелики. Инвестфонд рискует повторить судьбу Softbank, прошлого спонсора проекта OneWeb. Эксперт предположил, что покупателем будет Amazon либо SpaceX, которые ставят развитие космического интернета как ключевую систему своего дальнейшего развития. Заявки от компаний из КНР с высокой вероятностью отклонят в целях защиты технологий OneWeb от попадания в руки этой страны.