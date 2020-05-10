“Выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток”: Плющенко объяснил свои высказывания в адрес хореографа Тутберидзе
Евгений Плющенко решил объяснить свои высказывания в адрес хореографа Этери Тутберидзе. После ухода фигуристки Александры Трусовой к другому тренеру Алексей Железняков отписался от нее в Instagram.
До недавнего времени 15-летнюю Евгению Трусову тренировала Этери Тутберидзе, но спортсменка впоследствии приняла решение уйти в команду Евгения Плющенко. Следом за этим последовала критика фигуристки в социальных сетях, а хореограф Алексей Железняков из команды бывшей наставницы звезды фигурного катания и вовсе отписался от нее в Instagram. В связи с этим супруг Яны Рудковской обратился к бывшей команде своей новой подопечной, посоветовав “успокоить смешного сотрудника”.
Плющенко открыто намекнул, что переход спортсменки остался незамеченным, но вдруг “выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток”.
До недавнего времени 15-летнюю Евгению Трусову тренировала Этери Тутберидзе, но спортсменка впоследствии приняла решение уйти в команду Евгения Плющенко. Следом за этим последовала критика фигуристки в социальных сетях, а хореограф Алексей Железняков из команды бывшей наставницы звезды фигурного катания и вовсе отписался от нее в Instagram. В связи с этим супруг Яны Рудковской обратился к бывшей команде своей новой подопечной, посоветовав “успокоить смешного сотрудника”.
Плющенко открыто намекнул, что переход спортсменки остался незамеченным, но вдруг “выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток”.
Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:17