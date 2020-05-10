Регина Тодоренко впервые после скандала вышла на связь с поклонниками

После неосторожного высказывания на тему рукоприкладства в семье супруга Влада Топалова прервала молчание и разместила публикацию, не связанную со скандалом. Регина Тодоренко посвятила новый пост Дню Победы, после чего он вызвал огромный, но положительный ажиотаж в комментариях. Певица поделилась архивным снимком своего прадеда, принимавшего участие в ВОВ. По словам звезды Youtube, близкий человек пропал без вести в ходе боев за Севастополь летом 1942 года, после чего о его судьбе ничего не было известно. Ведущая выразила благодарность родственнику за жизнь и почтила память погибших на войне солдат.Тодоренко оставила комментарии открытыми, поэтому юзеры смогли поделиться своими впечатлениями. Многие поклонники тепло оценили пост ведущей и отметили ее сходство с прадедом. По мнению некоторых фолловеров, именно от него знаменитость унаследовала внешность.