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Регина Тодоренко впервые после скандала вышла на связь с поклонниками

Регина Тодоренко, как и другие звезды, решила поздравить россиян с Днем Победы. Телеведущая впервые вышла на связь с поклонниками после недавнего скандала.
Регина Тодоренко впервые после скандала вышла на связь с поклонниками

После неосторожного высказывания на тему рукоприкладства в семье супруга Влада Топалова прервала молчание и разместила публикацию, не связанную со скандалом. Регина Тодоренко посвятила новый пост Дню Победы, после чего он вызвал огромный, но положительный ажиотаж в комментариях. Певица поделилась архивным снимком своего прадеда, принимавшего участие в ВОВ. По словам звезды Youtube, близкий человек пропал без вести в ходе боев за Севастополь летом 1942 года, после чего о его судьбе ничего не было известно. Ведущая выразила благодарность родственнику за жизнь и почтила память погибших на войне солдат.

Тодоренко оставила комментарии открытыми, поэтому юзеры смогли поделиться своими впечатлениями. Многие поклонники тепло оценили пост ведущей и отметили ее сходство с прадедом. По мнению некоторых фолловеров, именно от него знаменитость унаследовала внешность.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:13

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