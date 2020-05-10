«Я не домашний алкоголик»: Михаил Ефремов бросил пить благодаря карантину

Звезда отечественного кино Михаил Ефремов подвержен пагубной привычке уже довольно долго. Своего пристрастия к алкоголю он никогда не скрывал, но и не особенно афишировал. Бороться с тягой к спиртному актер нужным не считал и часто после репетиций и выступлений отправлялся в паб, чтобы расслабиться с помощью выпивки.Теперь же, из-за необходимости самоизоляции, у Ефремова появилась возможность пересмотреть свои жизненные приоритеты. Так как карантин стал причиной закрытия не только театров, но и баров, артисту негде больше употреблять алкоголь. По словам знаменитости, дома дочь иногда разрешает ему немного выпить, но «все равно это меньше, чем раньше». Кроме того, сейчас на режиссере лежит ответственность за воспитание нового поколения - внуков, поэтому подавать им дурной пример никак нельзя. Сам же актер признается, что он «не домашний алкоголик», поэтому вести трезвый образ жизни в подобных условиях не сложно.