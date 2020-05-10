Принц Гийом и принцесса Стефания сообщили о рождении первенца

Первенец принца Гийома и принцессы Стефании появился на свет в 5:13 в воскресенье, 10 мая. Рост сына пары из королевской семьи Люксембурга составил 50 см, а вес – 3,1 кг. Роды проходили в местном перинатальном центре великой герцогини Шарлотты. Не стали звездные родители скрывать и имя ребенка. Они назвали наследника Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом Люксембургский.Известно, что мать и ее ребенок сейчас себя чувствуют удовлетворительно. О том, что принцесса Стефания находится в положении, общественности сообщили еще в конце прошлого года. Первенца мужу она родила спустя семь лет со дня свадьбы.