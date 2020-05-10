Эксперты назвали 5 важных особенностей контроля за управлением авто на плохой трассе





По этой причине водителю стоит понимать принципы управления транспортным средством в условиях, далёких от идеальных. Первым пунктом эксперты отмечают значимость соблюдения установленного скоростного режима. Движение на высокой скорости по дорожной линии с потенциальным присутствием ям и кочек является очень опасным занятием. Это может спровоцировать попадание в аварийную ситуацию. Желательно двигаться со скоростью до 60-70 км/ч.Помимо этого, автомобилист должен хорошо контролировать отклик рулевого колеса на произвольное изменение направления колёс, вызванное неровностями рельефа. Таким образом можно будет принять верное решение касательно управления транспортным средством и добиться его стабилизации в движении. Важным параметром движения на участках с провалами дорожного покрытия является метод, который описывается как «полёт над ямами». Подбирая подходящую скорость автомобилисты могут достичь состояния, когда транспортное средство будет двигаться над углублениями в асфальте без повреждений.Движение по некачественной трассе отрицательно отражается на состоянии подвески авто, ввиду чего важно стараться ездить аккуратно, избегая повышенной нагрузки на соответствующий конструкционный узел. В этих целях стоит заранее просчитывать траекторию собственного движения. Другим значимым правилом является отказ от резкого процесса торможения. При быстрой потере скорости центр массы транспортного средства смещается в переднюю часть, что повышает нагрузку на пружины. Последствия могут оказаться весьма неприятными.