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Лера Кудрявцева нарушила режим самоизоляции ради салюта

Лера Кудрявцева нарушила режим самоизоляции. В честь Дня Победы власти устроили праздничный салют, который телеведущая решила смотреть не из окна своего дома, а непосредственно на улице.
Лера Кудрявцева нарушила режим самоизоляции ради салюта

Неизвестные свидетели запечатлели на камеру, как телеведущая снимала фейерверки из окна машины, после чего опубликовала видео в разделе Stories в Instagram. На территории Поклонной горы собралось много россиян, желающих увидеть салют. Не удержалась от этого занятия и Лера Кудрявцева. Вдоль дороги в несколько рядов стояли автомобили, однако многие водители включили аварийный режим, чтобы быстро уехать в случае необходимости.

Люди фотографировали происходящее на свои смартфоны. Большинство не соблюдали надлежащей дистанции. Судя по сюжету, нарушившая режим самоизоляции ведущая передачи «Звезды сошлись» не покидала салон машины.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:41

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