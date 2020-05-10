Лера Кудрявцева нарушила режим самоизоляции ради салюта
Лера Кудрявцева нарушила режим самоизоляции. В честь Дня Победы власти устроили праздничный салют, который телеведущая решила смотреть не из окна своего дома, а непосредственно на улице.
Неизвестные свидетели запечатлели на камеру, как телеведущая снимала фейерверки из окна машины, после чего опубликовала видео в разделе Stories в Instagram. На территории Поклонной горы собралось много россиян, желающих увидеть салют. Не удержалась от этого занятия и Лера Кудрявцева. Вдоль дороги в несколько рядов стояли автомобили, однако многие водители включили аварийный режим, чтобы быстро уехать в случае необходимости.
Люди фотографировали происходящее на свои смартфоны. Большинство не соблюдали надлежащей дистанции. Судя по сюжету, нарушившая режим самоизоляции ведущая передачи «Звезды сошлись» не покидала салон машины.
Неизвестные свидетели запечатлели на камеру, как телеведущая снимала фейерверки из окна машины, после чего опубликовала видео в разделе Stories в Instagram. На территории Поклонной горы собралось много россиян, желающих увидеть салют. Не удержалась от этого занятия и Лера Кудрявцева. Вдоль дороги в несколько рядов стояли автомобили, однако многие водители включили аварийный режим, чтобы быстро уехать в случае необходимости.
Люди фотографировали происходящее на свои смартфоны. Большинство не соблюдали надлежащей дистанции. Судя по сюжету, нарушившая режим самоизоляции ведущая передачи «Звезды сошлись» не покидала салон машины.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:41