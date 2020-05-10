Лера Кудрявцева нарушила режим самоизоляции ради салюта





Неизвестные свидетели запечатлели на камеру, как телеведущая снимала фейерверки из окна машины, после чего опубликовала видео в разделе Stories в Instagram. На территории Поклонной горы собралось много россиян, желающих увидеть салют. Не удержалась от этого занятия и Лера Кудрявцева. Вдоль дороги в несколько рядов стояли автомобили, однако многие водители включили аварийный режим, чтобы быстро уехать в случае необходимости.Люди фотографировали происходящее на свои смартфоны. Большинство не соблюдали надлежащей дистанции. Судя по сюжету, нарушившая режим самоизоляции ведущая передачи «Звезды сошлись» не покидала салон машины.