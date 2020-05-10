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«Ты делаешь все идеальным»: Ким Кардашьян поздравила сына с днем рождения

Ким Кардашьян трогательно поздравила сына с первым днем рождения. В Instagram-публикации знаменитость призналась, что Псалм дополняет семью и «делает все идеальным».
«Ты делаешь все идеальным»: Ким Кардашьян поздравила сына с днем рождения

Обычно для Кардашьян не свойственно скромно отмечать какой-либо семейный праздник и ограничиваться публикацией одного короткого видео, но карантин внес свои коррективы в привычки. Из-за необходимости самоизоляции Insta-дива не смогла пригласить всех друзей и родственников на празднование первого дня рождения Псалма. Вместо этого привыкшей к публичности звезде пришлось ограничиться поздравлениями, опубликованными на своей странице в Instagram.

К публикации в честь дня рождения Псалма Ким Кардашьян добавила черно-белый ролик, на котором запечатлен малыш. В комментарии к видео знаменитость поздравила сына с праздником, признавшись ему в любви. Кроме того, модель отметила, что именно он дополняет семью, а также «делает все идеальным».

Поклонники бизнесвумен отметили, что для своего возраста ее сын выглядит очень стильно: не каждая мать одевает ребенка в черное и украшает его руку золотым браслетом. Также фолловеры присоединились к поздравлениям в адрес Псалма, пожелав ему вырасти сильным и здоровым.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:30

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