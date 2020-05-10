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Игры на Xbox Series X станут упаковывать для сохранения места на диске

Консоль Xbox Series X станет упаковывать игры для сохранения места на диске. Поскольку детализация графики новых продуктов постоянно увеличивается, продукты занимают всё больше места на внутреннем накопителе.

Сотрудники Microsoft сообщили о готовности реализовать для новой консоли сразу несколько способов экономии пространства на SSD-диске. Аппаратное сжатие является одним из них. Технология предоставляет возможность уменьшать файлы игры без создания дополнительной нагрузки на процессор консоли Xbox Series X. Опция BCPack станет проводить сжатие текстурных файлов, которые зачастую являются одними из наиболее крупных документов в ядре игр.

Новые технологии открывают возможность проводить загрузку исключительно тех файлов, которые требуются для игры. К примеру, пользователям из РФ не потребуется резервировать место для озвучивания на иностранных языках. Сотрудники компании Sony добавили, что ограничивать разработчиков в стремлении выпускать крупные миры, они не намерены. В то же время создатели приставки в полной мере понимают геймеров, не желающих загружать на свои устройства 300 Гб данных для одной игры.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:00

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