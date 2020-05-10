Эксперты составили ТОП-3 наиболее ожидаемых пикапов в 2020 году





Текущий год можно по праву считать периодом больших перемен в автомобильной промышленности, о чем свидетельствует скорый выход долгожданного Tesla Cybertruck. Электрический пикап от корпорации Илона Маска произвел настоящий фурор после презентации, которая представила футуристичный дизайн его кузова. Известно, что будущий автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а дальность хода достигает более 800 км.На втором месте рейтинга оказался Santa Cruz от южнокорейского бренда Hyundai. Руководство концерна сообщило, что их новинка станет ближайшим «родственником» Tucson. В движение пикап будет приводить тот же агрегат, который включен в комплектацию Genesis GV80. Речь идет о 3,5-литровом двигателя мощностью 380 л. с. Меньше всего информации предоставили разработчики GMC Hummer EV: электрокар может иметь мотор с отдачей в 1000 «лошадей» и запасом хода на 650 километров.