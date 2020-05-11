Mazda пытается взять кредит у крупнейших банков Японии
Компания Mazda хочет получить кредит в размере 2,8 миллиарда долларов у крупных банков Японии для восстановления производства. Источники в концерне сообщили, что он понес существенные потери из-за карантина.
Японский бренд до закрытия границ из-за коронавируса и частичной остановки производства испытывал проблемы с продажами. Уровень реализации транспортных средств в феврале текущего года снизился на 14%. В марте просадка составила порядка 33%. По данным западных изданий, руководство компании уже направило обращения в крупные банки страны, среди которых MUFG, Mizuho, Sumimoto Mitsui и несколько других.
Ранее кредит в размере 15,4 миллиарда долларов получила компания Ford. Ее представители сообщили, что средства пойдут на поддержку производственных мощностей после карантина и закупку комплектующих для новых автомобилей.
Японский бренд до закрытия границ из-за коронавируса и частичной остановки производства испытывал проблемы с продажами. Уровень реализации транспортных средств в феврале текущего года снизился на 14%. В марте просадка составила порядка 33%. По данным западных изданий, руководство компании уже направило обращения в крупные банки страны, среди которых MUFG, Mizuho, Sumimoto Mitsui и несколько других.
«Компания собирается восстанавливаться быстро, так как промедление может стоить многомиллионных убытков. С начала года показатели продаж падали на фоне повышения стоимости нескольких моделей. Теперь компания планирует изменить подход к выпуску автомобилей, но для этого нужны средства», - сообщили инсайдеры в Mazda.
Ранее кредит в размере 15,4 миллиарда долларов получила компания Ford. Ее представители сообщили, что средства пойдут на поддержку производственных мощностей после карантина и закупку комплектующих для новых автомобилей.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 04:00