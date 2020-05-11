Mazda пытается взять кредит у крупнейших банков Японии

«Компания собирается восстанавливаться быстро, так как промедление может стоить многомиллионных убытков. С начала года показатели продаж падали на фоне повышения стоимости нескольких моделей. Теперь компания планирует изменить подход к выпуску автомобилей, но для этого нужны средства», - сообщили инсайдеры в Mazda.





Японский бренд до закрытия границ из-за коронавируса и частичной остановки производства испытывал проблемы с продажами. Уровень реализации транспортных средств в феврале текущего года снизился на 14%. В марте просадка составила порядка 33%. По данным западных изданий, руководство компании уже направило обращения в крупные банки страны, среди которых MUFG, Mizuho, Sumimoto Mitsui и несколько других.Ранее кредит в размере 15,4 миллиарда долларов получила компания Ford. Ее представители сообщили, что средства пойдут на поддержку производственных мощностей после карантина и закупку комплектующих для новых автомобилей.