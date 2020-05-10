Xiaomi выпустила лампу без вредного синего свечения Midian Zero-Blu-Ray





Производители электроники долгие годы искали технологию, которая позволила бы уменьшить излучение синего света в смартфонах, телевизорах Smart TV, компьютерных дисплеях, и даже комнатном освещении. Xiaomi предложила элегантное решение в виде светодиодной лампы, которая использует желтый и красный источники света для фильтрации вредных лучей. Светильник был разработан учеными из Академии наук Китая университета Наньчан и получил название Midian Zero-Blu-Ray.Помимо основного светодиода мощностью 2 Вт, продукт также включает в себя 12 белых лампочек по 0,5 Вт. Использовать Midian Zero-Blu-Ray стало намного проще с внедрением приложения MIJIA. Эта программа позволяет установить ежедневное время пробуждения и фоновую музыку. Ко всему прочему, гаджет оснастили голосовым помощников XiaoAI. Цена светильника на краудфандинге составляет около 28 долларов США, после чего стоимость вырастет до 46 долларов.