АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Xiaomi выпустила лампу без вредного синего свечения Midian Zero-Blu-Ray

Ученые давно доказали, что синие лучи опасны для светочувствительных клеток сетчатки. Поэтому компания Xiaomi выпустила лампу без вредного свечения Midian Zero-Blu-Ray.

Производители электроники долгие годы искали технологию, которая позволила бы уменьшить излучение синего света в смартфонах, телевизорах Smart TV, компьютерных дисплеях, и даже комнатном освещении. Xiaomi предложила элегантное решение в виде светодиодной лампы, которая использует желтый и красный источники света для фильтрации вредных лучей. Светильник был разработан учеными из Академии наук Китая университета Наньчан и получил название Midian Zero-Blu-Ray.

Помимо основного светодиода мощностью 2 Вт, продукт также включает в себя 12 белых лампочек по 0,5 Вт. Использовать Midian Zero-Blu-Ray стало намного проще с внедрением приложения MIJIA. Эта программа позволяет установить ежедневное время пробуждения и фоновую музыку. Ко всему прочему, гаджет оснастили голосовым помощников XiaoAI. Цена светильника на краудфандинге составляет около 28 долларов США, после чего стоимость вырастет до 46 долларов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гийом и принцесса Стефания сообщили о рождении…
Эксперты назвали 5 важных особенностей контроля за управлением авто на плохой…
Лера Кудрявцева нарушила режим самоизоляции ради…
Эксперты составили ТОП-3 наиболее ожидаемых пикапов в 2020…
«Ты делаешь все идеальным»: Ким Кардашьян поздравила сына с днем…
Xiaomi выпустила лампу без вредного синего свечения Midian…
"Не могу себе позволить находиться на самоизоляции": Оксана Пушкина отмечает…
Ксения Собчак назвала «свинством» заявление Трампа о победе над…
Врач-натуропат Евгений Кичигин рассказал о преимуществах массажа Гуа-ша против…
В Германии растет волна протестов против карантинных…
Медики рассказали, о каких проблемах со здоровьем сигнализируют уши…
«Очень горячая штучка»: Обнажившая грудь Светлана Лобода впечатлила…
Археологи нашли мумифицированную девочку с приданым в египетском городе…
Владимир Путин: «Наша страна защищена от любых посягательств…
Алла Пугачева показала кольцо с бриллиантом стоимостью почти 130 млн…
Дептранс назвал главную ошибку при привязке авто к цифровому…
Отмечающий 65-летие Александр Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?» после…
Huawei с 18 другими брендами хочет создать «автомобильную экосистему…
Елена Малышева назвала основной симптом для госпитализации с…
Власти Кубани решили продлить срок режима…
В Египте археологи обнаружили место для проведения обряда мумификации внутри пирамиды…
Эксперты рассказали о причинах горечи…
Назван Топ 3 смартфонов с возможностями создания снимков на уровне…
В США на пляже обнаружен металлический…
Сатирик Анатолий Трушкин жалуется на плохое самочувствие из-за…
Маркетологи раскрыли секрет популярности серии…
«Великая зеленая стена»: Сахара в будущем может покрыться густой…
Стали известны параметры смартфона Honor X10 и X10…
Просмотреть все новости