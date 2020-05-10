Xiaomi выпустила лампу без вредного синего свечения Midian Zero-Blu-Ray
Ученые давно доказали, что синие лучи опасны для светочувствительных клеток сетчатки. Поэтому компания Xiaomi выпустила лампу без вредного свечения Midian Zero-Blu-Ray.
Производители электроники долгие годы искали технологию, которая позволила бы уменьшить излучение синего света в смартфонах, телевизорах Smart TV, компьютерных дисплеях, и даже комнатном освещении. Xiaomi предложила элегантное решение в виде светодиодной лампы, которая использует желтый и красный источники света для фильтрации вредных лучей. Светильник был разработан учеными из Академии наук Китая университета Наньчан и получил название Midian Zero-Blu-Ray.
Помимо основного светодиода мощностью 2 Вт, продукт также включает в себя 12 белых лампочек по 0,5 Вт. Использовать Midian Zero-Blu-Ray стало намного проще с внедрением приложения MIJIA. Эта программа позволяет установить ежедневное время пробуждения и фоновую музыку. Ко всему прочему, гаджет оснастили голосовым помощников XiaoAI. Цена светильника на краудфандинге составляет около 28 долларов США, после чего стоимость вырастет до 46 долларов.
Производители электроники долгие годы искали технологию, которая позволила бы уменьшить излучение синего света в смартфонах, телевизорах Smart TV, компьютерных дисплеях, и даже комнатном освещении. Xiaomi предложила элегантное решение в виде светодиодной лампы, которая использует желтый и красный источники света для фильтрации вредных лучей. Светильник был разработан учеными из Академии наук Китая университета Наньчан и получил название Midian Zero-Blu-Ray.
Помимо основного светодиода мощностью 2 Вт, продукт также включает в себя 12 белых лампочек по 0,5 Вт. Использовать Midian Zero-Blu-Ray стало намного проще с внедрением приложения MIJIA. Эта программа позволяет установить ежедневное время пробуждения и фоновую музыку. Ко всему прочему, гаджет оснастили голосовым помощников XiaoAI. Цена светильника на краудфандинге составляет около 28 долларов США, после чего стоимость вырастет до 46 долларов.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:25