Ученые нашли способ продлить жизнь древесины и металлических труб

«Для производства покрытий в промышленности нужно использовать максимально дешевые материалы. Сополимеры, которые делают дерево и металл более устойчивыми к раздражителям, будут в десятки раз выгоднее, чем сами расходники. Состав универсален из-за своей консистенции, не меняющей форм-фактор изделия при нанесении», - рассказали ученые.





Исследователи из Волгоградского технического государственного университета сообщили, что уже удалось провести испытание полимера на реальных материалах. Благодаря особому молекулярному составу вещество проникает в поры дерева и обволакивает металл таким образом, что микроорганизмы и влага не могут проникнуть в них.Пока разработка полимера завершена не полностью, из-за чего он не может поступить в массовое производство. Специалисты рассчитывают, что оно начнется уже в течение нескольких лет.