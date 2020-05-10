Владимир Путин: «Наша страна защищена от любых посягательств извне»





Владимир Путин во время беседы с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» заверил, что Россия на текущий момент имеет надежную оборону от любых потенциальных противников. По словам президента, страна продолжит совершенствовать Вооружённые силы, оснащая их самыми передовыми образцами оружия и техники. 9 мая политик также объяснил, что «Бессмертный полк» является не продуктом пропаганды, а желанием соотечественников сохранить память о героизме предков.», - добавил Путин. Стоит отметить, что несмотря на режим самоизоляции, рекомендации медиков и призывы организаторов акции, несколько тысяч жителей Новосибирска провели традиционное шествие. Более благоразумные граждане присоединились к «Бессмертному полку» в онлайн-формате. Известно, что пандемия COVID-19 также вынудила Кремль отменить проведение парадов к 9 мая на Красной площади и во всех городах РФ.