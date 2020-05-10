Алла Пугачева показала кольцо с бриллиантом стоимостью почти 130 млн рублей





Стилисты заметили, что Примадонна отдает предпочтение массивным аксессуарам. На премьере фильма “Алла Пугачева. Тот самый концерт” звезда появилась с амулетом в виде головы медведя. Перед репортерами она позировала в платье макси и широким поясом. Эксперт заметил бриллиантовое кольцо в коллекции, которое по минимальной цене могло стоит до 130 млн рублей. Поклонники артистки не исключают, что такой подарок своей супруге сделал Максим Галкин.Вместе с телеведущим Алла Пугачева воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, которые готовятся пойти в первый класс. В интервью для программы “Время” артистка рассказывала, что не позволяет детям пользоваться компьютером или мобильными телефонами, но дети обучаются дистанционно на планшете.