Алла Пугачева показала кольцо с бриллиантом стоимостью почти 130 млн рублей
Алла Пугачева стала обладательницей кольца с крупным бриллиантом, минимальная стоимость которого может достигать 130 млн рублей. Специалист Влад Торхов узнал, что украшение принадлежит известному бренду.
Стилисты заметили, что Примадонна отдает предпочтение массивным аксессуарам. На премьере фильма “Алла Пугачева. Тот самый концерт” звезда появилась с амулетом в виде головы медведя. Перед репортерами она позировала в платье макси и широким поясом. Эксперт заметил бриллиантовое кольцо в коллекции, которое по минимальной цене могло стоит до 130 млн рублей. Поклонники артистки не исключают, что такой подарок своей супруге сделал Максим Галкин.
Вместе с телеведущим Алла Пугачева воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, которые готовятся пойти в первый класс. В интервью для программы “Время” артистка рассказывала, что не позволяет детям пользоваться компьютером или мобильными телефонами, но дети обучаются дистанционно на планшете.
Стилисты заметили, что Примадонна отдает предпочтение массивным аксессуарам. На премьере фильма “Алла Пугачева. Тот самый концерт” звезда появилась с амулетом в виде головы медведя. Перед репортерами она позировала в платье макси и широким поясом. Эксперт заметил бриллиантовое кольцо в коллекции, которое по минимальной цене могло стоит до 130 млн рублей. Поклонники артистки не исключают, что такой подарок своей супруге сделал Максим Галкин.
Вместе с телеведущим Алла Пугачева воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, которые готовятся пойти в первый класс. В интервью для программы “Время” артистка рассказывала, что не позволяет детям пользоваться компьютером или мобильными телефонами, но дети обучаются дистанционно на планшете.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:37