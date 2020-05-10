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Елена Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Елена Малышева сообщила о ключевом симптоме, который указывает на необходимость госпитализации у зараженных коронавирусом. Телеведущая считает самым опасным признаком одышку.
Елена Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Малышева подчеркнула, что при отсутствии картинки на компьютерной томограмме нужно обратить особое внимание на симптомы. При отсутствии одышки переживать не стоит. В случае её появления требуется срочно обратиться к врачам для госпитализации. Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов выразил своё согласие с данным мнением. Он подчеркнул, что появление одышки у зараженных коронавирусом является весьма тревожным симптомом. Это может говорить о понижении эффективности работы дыхательной функции организма.

Морозов обратил внимание, что всего порядка 25% пациентов с выявленным заболеванием страдают от серьезного поражения лёгких. По словам специалиста, в условиях повышения температуры до 38 градусов на фоне сухого кашля проводить лечение можно в домашних условиях под присмотром врача в режиме консультирования по видеосвязи.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:13

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