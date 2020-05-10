Врач-натуропат Евгений Кичигин рассказал о преимуществах массажа Гуа-ша против целлюлита





Массаж Гуа-ша зарекомендовал себя как эффективный метод избавления от простуды, для мышечного расслабления и активизации процессов регенерации. Его можно использовать для борьбы с целлюлитом. Единственным недостатком данного метода стали синяки на коже, которые в то же время носят лечебный характер. Организм воспринимает гематому как травму, поэтому запускает мощные защитно-восстановительные механизмы, которые борются с проблемами. Уже после первого сеанса можно заметить уменьшение апельсиновой корки, а кожа получает гладкость и бархатистость.Массаж Гуа-ша выполняется тонкими скребками, изготовленными из разных материалов, например, дерева, нефрита, стекла или меди.