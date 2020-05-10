АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Дептранс назвал главную ошибку при привязке авто к цифровому пропуску

Представители Департамента транспорта Москвы рассказали о самой распространенной ошибке при привязке автомобиля к цифровому пропуску. Часто водители неправильно вводят порядковый номер региона или пропускают букву, ввиду чего документ становится недействительным.
Дептранс назвал главную ошибку при привязке авто к цифровому пропуску

В Дептрансе отметили, что все пропуска, которые были зарегистрированы ранее, будут в автоматическом режиме продлены до 31 мая. Сотрудники, которые собираются выйти на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить документацию, привязав к ним номера транспортных средств, а также карты «Стрела» и «Тройка».

С 12 мая не изменится порядок оформления пропусков, в том числе и для единичных поездок. Для этого необходимо пройти регистрацию и предоставить все необходимые данные. Для поездок в медицинские учреждения или волонтерские организации их нужно обновлять каждый день.

Среди самых распространенных ошибок в процессе оформления документов специалисты Дептранса назвали пропуск одинаковых символов. К примеру, если в номере есть последовательность 555, то многие водители случайно набирают 55. Представители ведомства рекомендуют тщательнее проверять данные перед отправкой во избежание дальнейших проблем.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева показала кольцо с бриллиантом стоимостью почти 130 млн…
Дептранс назвал главную ошибку при привязке авто к цифровому…
Отмечающий 65-летие Александр Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?» после…
Huawei с 18 другими брендами хочет создать «автомобильную экосистему…
Елена Малышева назвала основной симптом для госпитализации с…
Власти Кубани решили продлить срок режима…
В Египте археологи обнаружили место для проведения обряда мумификации внутри пирамиды…
Эксперты рассказали о причинах горечи…
Назван Топ 3 смартфонов с возможностями создания снимков на уровне…
В США на пляже обнаружен металлический…
Сатирик Анатолий Трушкин жалуется на плохое самочувствие из-за…
Маркетологи раскрыли секрет популярности серии…
«Великая зеленая стена»: Сахара в будущем может покрыться густой…
Стали известны параметры смартфона Honor X10 и X10…
Вирусологи развенчали миф об эффективности перчаток при пандемии…
Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте Дени Байсарова с…
Ученые: Животные чувствуют ранние симптомы заболевания у…
Минпросвещения рассказало о требованиях к проведению ЕГЭ в…
В Турции нашли древний камень с надписями на неизвестном…
Династия Михалковых и тандем Меладзе: Самые известные братья и сестры в российском…
Составлен список наиболее популярных моделей Toyota на вторичном авторынке…
Максим Колесников об отношении к Алёне Рапунцель: «Я не ищу себе…
В Ульяновске УАЗ-3303 превратили в передвижной уличный…
“Фабрика звезд”: Ратмир Шишков и некоторые исполнители не смогли продолжить карьеру в…
Опубликованы первые рендеры будущего BMW…
Поклонники перепутали Алсу с Анастасией Решетовой из-за отредактированного…
Врачи рассказали о правильном полоскании горла при…
Археологи из Калифорнии рассказали о загадочных цилиндрах возрастом 25 млн…
Просмотреть все новости