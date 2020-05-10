Дептранс назвал главную ошибку при привязке авто к цифровому пропуску





В Дептрансе отметили, что все пропуска, которые были зарегистрированы ранее, будут в автоматическом режиме продлены до 31 мая. Сотрудники, которые собираются выйти на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить документацию, привязав к ним номера транспортных средств, а также карты «Стрела» и «Тройка».С 12 мая не изменится порядок оформления пропусков, в том числе и для единичных поездок. Для этого необходимо пройти регистрацию и предоставить все необходимые данные. Для поездок в медицинские учреждения или волонтерские организации их нужно обновлять каждый день.Среди самых распространенных ошибок в процессе оформления документов специалисты Дептранса назвали пропуск одинаковых символов. К примеру, если в номере есть последовательность 555, то многие водители случайно набирают 55. Представители ведомства рекомендуют тщательнее проверять данные перед отправкой во избежание дальнейших проблем.