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В Германии растет волна протестов против карантинных ограничений

В Германии из-за карантинных ограничений растет волна протестов. По данным местного издания Die Welt, в некоторых городах правоохранителям даже пришлось применить силу в отношении митингующих.

В Берлине акция протеста против продления карантинных ограничений прошла на площади Розы Люксембург. По словам очевидцев, люди не соблюдали дистанцию, находясь на расстоянии менее чем в один метр друг от друга. На место прибыли правоохранители, но сперва не стали вмешиваться в происходящее. Применить силу пришлось только после попыток митингующих прорваться на соседние улицы.

В итоге полиции пришлось задержать порядка 90 человек. На площади Мариенплац в Мюнхене также произошли столкновения с правоохранителями. По данным местных изданий, на улицу вышли более 3 тысяч граждан, которые требовали начать снимать карантинные ограничения из-за осложнения экономической ситуации.

В Кельне в ходе митинга протестующие решили без масок зайти в торговый центр, нарушив постановление властей. Полиции пришлось перекрывать входы, но несколькими десяткам человек все же удалось проникнуть в помещение. В Гере к протестующим присоединился глава региона Томмас Кеммерих, который потребовал от правительства Германии принять меры относительно помощи предпринимателям и простым рабочим.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:04

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