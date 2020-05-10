Huawei с 18 другими брендами хочет создать «автомобильную экосистему 5G»





В пресс-службе Huawei сообщили, что руководство компании подписало контракт с 18 автопроизводителями, в рамках которого они возьмутся за распространение и освоение 5G-технологий в индустрии. Среди брендов, согласившихся на сотрудничество, числятся лишь китайские корпорации. Сюда относятся как довольно популярные бренды (FAW, Changan, Dongfeng, SAIC, GAC, BAIC, BYD, Great Wall, Chery и JAC), так и менее именитые фирмы (Celis, Nanjing Iveco, Jinkang и T3).Хотя в списке не значится ни одного европейского или американского концерна, многие видные представители рынка примут опосредованное участие в создании «экосистемы 5G для автомобилей». Речь идет об иностранных предприятиях в КНР, которые будут развивать сети пятого поколения. Подобный подход даст новый толчок для эволюции дорожной и интернет-инфраструктуры, а также транспортных систем без участия водителя.