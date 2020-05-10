Медики рассказали, о каких проблемах со здоровьем сигнализируют уши человека





Иногда звон в ушах, с которым сталкиваются миллионы человек по всему миру, не говорит об опасности. Этот симптом может проявляться в результате воздействия громких звуков или инфекции ушной раковины. Однако в некоторых случаях он сигнализирует о серьезном отклонении, например, опухоли, повышенном холестерине или высоком кровяном давлении. При нездоровом цвете ушной серы, который проявляется постоянно, например, черном, следует обратиться к специалисту. Это может говорить о грибковой инфекции, особенно, если проявляется зуд.Если уши краснеют без причины, это может свидетельствовать о сбое в работе надпочечников. Среди симптомов данного недуга также оказались потеря веса и понижение артериального давления.