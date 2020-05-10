Сатирик Анатолий Трушкин жалуется на плохое самочувствие из-за коронавируса





На днях писателя госпитализировали с подозрением на инфицирование COVID-19, после чего медики взяли у него необходимые анализы. Диагноз Анатолия Трушкина подтвердился. Корреспонденты связались с пациентом, чтобы узнать подробности его состояния. Как отметил борющийся с коронавирусом телеведущий, он попал в больницу из-за недомогания, которое вынудило обратиться к медикам.Юморист добавил, что ему тяжело дышать, также наблюдается тошнота и боли в сердце сразу после приема пищи. По этой причине Трушкин дышит с помощью системы подачи кислорода. Врачи назначили ему необходимое лечение.