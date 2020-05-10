Назван Топ 3 смартфонов с возможностями создания снимков на уровне фотоаппаратов





Смартфон получил базовую камеру с матрицами на 16 и 12 Mpx, имеющими угол обзора в 77 и 52 градуса. В режиме 4k съёмка ведётся на скорости всего 3 к/с. Среди отрицательных сторон этого устройство отмечаются более холодные по цветовой гамме цвета на снимке, что достаточно легко корректируется с помощью стандартного редактора девайса от Google. Помимо этого к недостаткам стоит отнести относительно слабую детализацию кадров. Заметить это можно далеко не всегда, поскольку речь идёт о сравнении на уровне флагманских смартфонов.Вторую строчку занимает Galaxy Note 10+ от Samsung, получивший механизмы обработки фото за счет подготовленных нейросетей. Искусственный интеллект позволяет провести обработку снимков даже без наличия у пользователя профессиональных знаний о фотографировании. Ключевой особенностью устройства является использование 3 камер, которые создают систему 3D-снимка, что повышает качество цветопередачи, детализацию, а также открывает возможность создавать разного рода эффекты. Базовый модуль получил датчики на 16, 12 и 12 Mpx. Значительных минусов с точки зрения получаемых фото у продукта южнокорейского бренда не нашли.Лидером списка стал iPhone 11 в модификации Pro Max. Эксперты отметили лёгкое управление камерой смартфона от Apple, поскольку встроенные функции позволяют получить качественные снимки интуитивно. Базовая камера получила три матрицы на 12 Mpx с углом обзора в 120 градусов. По сравнению с конкурентами у лидера более высокий показатель цветопередачи, позволяющий получить картинку, приближенную к реальности. Вдобавок компания максимально повысила качество телескопического режима съёмки. Специалисты отдельно похвалили ночной режим, назвав лучшим среди оцениваемых смартфонов. Недостатком является большая зависимость от программной части. На кадрах может появиться «цифровой шум» из-за процессов автоматической корректировки изображения в условиях яркого освещения.