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В Египте археологи обнаружили место для проведения обряда мумификации внутри пирамиды Унас

Археологи в ходе раскопок в египетском некрополе Саккара обнаружили место, где древнее население мумифицировало тела покойных. Ученым удалось найти мастерскую для проведения различных операций.

В 2018 году команда египетских исследователей нашла вход в пятую пирамиду династии Унас. Лишь по прошествии двух лет и после удаления 42 тонн песка ученые смогли пробраться внутрь строения. Проход привел экспертов к комплексу с высокими потолками и глиняной посудой. Очистка помещения показала, что эта камера была отнюдь не местом захоронения, а мастерской. Здесь также обнаружили систему вентиляции, дренажные каналы для сбора крови и курильницу.

В изделиях из глины археологи также определили вещества, которые использовались древними египтянами во время мумификации. Каждый сосуд имел этикетку и иероглифы, сообщил автор исследования Рамадан Хусейн из Университета Тюбингена. Подобное открытие предоставило специалистам доступ к первой в мире "операционной", поскольку прежние находки легко повреждались во время вскрытия гробниц с сокровищницами.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:05

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