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Археологи нашли мумифицированную девочку с приданым в египетском городе Луксор

Испанские археологи обнаружили мумифицированную девочку 15-16 лет с приданым в в египетском городе Луксор. Возраст захоронения составляет около 3,5 тысяч лет.

В результате работ на открытом внутреннем дворе около могилы генерала 18 династии ученые нашли гроб, вырезанный из ствола дерева платана. Внутри была обнаружена завернутая в хлопковую простыню мумия девочки, которой на момент смерти было 15-16 лет. При ней находились ожерелья и кольца, которые эксперты посчитали приданным. Историки отметили, что драгоценности были пришиты к платью, которое обычно дарили девушкам в день замужества. В гробу также находилась пара хорошо сохранившихся сандалий. На пальцах египтянки сохранились костяное и металлическое кольца, а ожерелья были изготовлены из стеклянных бусин и камней. При покойной также найдены погребальная статуэтка и несколько кожаных шаров, которые были частью популярной в то время игры.

Данная находка озадачила ученых, поскольку они не смогли связать подобное богатство, найденное в могиле, с девочкой-подростком, которая похоронена в относительно скромном гробу.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:50

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