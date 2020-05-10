Археологи нашли мумифицированную девочку с приданым в египетском городе Луксор





В результате работ на открытом внутреннем дворе около могилы генерала 18 династии ученые нашли гроб, вырезанный из ствола дерева платана. Внутри была обнаружена завернутая в хлопковую простыню мумия девочки, которой на момент смерти было 15-16 лет. При ней находились ожерелья и кольца, которые эксперты посчитали приданным. Историки отметили, что драгоценности были пришиты к платью, которое обычно дарили девушкам в день замужества. В гробу также находилась пара хорошо сохранившихся сандалий. На пальцах египтянки сохранились костяное и металлическое кольца, а ожерелья были изготовлены из стеклянных бусин и камней. При покойной также найдены погребальная статуэтка и несколько кожаных шаров, которые были частью популярной в то время игры.Данная находка озадачила ученых, поскольку они не смогли связать подобное богатство, найденное в могиле, с девочкой-подростком, которая похоронена в относительно скромном гробу.