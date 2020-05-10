Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте Дени Байсарова с 22-летием

Внук Примадонны окончил престижный университет в Лондоне, где проживает в настоящее время. Для него на первом месте всегда была учеба, а не развлечения со сверстниками. Дени Байсаров ведет свой аккаунт в соцсети, однако с журналистами общается редко. Также наследник Орбакайте не увлекается музыкой, как его старший брат Никита Пресняков, предпочитая находится в тени звездного семейства. Одной из первых именинника поздравила с 22-летием его мать, опубликовав совместный кадр в блоге. Певица пожаловалась, что из-за карантина не может отметить день рождения сына рядом с ним.Не забыла о празднике молодого человека и Алла Пугачева. Она прокомментировала размещенный дочерью снимок несколькими смайлами. К супруге присоединился Максим Галкин, лаконично поздравив внука артистки. В одном из редких интервью Байсаров-младший рассказал, что они с братом и сестрой называют бабушку «Аллусей» или «Аллой».