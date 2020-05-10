Маркетологи раскрыли секрет популярности серии iPhone





Линейка iPhone считается феноменом на рынке мобильных устройств, поскольку верность бренду сохраняют не только новые клиенты, но и старые поклонники. Основной причиной подобного спроса маркетологи называют наличие передовых решений и инноваций: таковыми в свое время стали сканер Touch ID, а потом и технология Face ID. Покупателей также привлекает долговечность "яблочных смартфонов", поддержка многочисленных видеоигр и отсутствие лишнего функционала.В то же время девайсам от Apple удается находить "золотую середину" в плане ПО. Плавная работа Safari и его защита от вирусов достигаются благодаря регулярным обновлениям IOS, а наличие 3D Touch открывает доступ к множеству интересных возможностей. Наконец, тщательно проверенный софт выходит намного раньше, чем у конкурентов. Более очевидными факторами в их популярности можно считать определенный престиж, высокую стоимость и стильный дизайн.