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Маркетологи раскрыли секрет популярности серии iPhone

Многие покупатели, планирующие покупку смартфона, зачастую отдают предпочтении серии iPhone. Маркетологи раскрыли секрет популярности продукции от Apple.

Линейка iPhone считается феноменом на рынке мобильных устройств, поскольку верность бренду сохраняют не только новые клиенты, но и старые поклонники. Основной причиной подобного спроса маркетологи называют наличие передовых решений и инноваций: таковыми в свое время стали сканер Touch ID, а потом и технология Face ID. Покупателей также привлекает долговечность "яблочных смартфонов", поддержка многочисленных видеоигр и отсутствие лишнего функционала.

В то же время девайсам от Apple удается находить "золотую середину" в плане ПО. Плавная работа Safari и его защита от вирусов достигаются благодаря регулярным обновлениям IOS, а наличие 3D Touch открывает доступ к множеству интересных возможностей. Наконец, тщательно проверенный софт выходит намного раньше, чем у конкурентов. Более очевидными факторами в их популярности можно считать определенный престиж, высокую стоимость и стильный дизайн.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30

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