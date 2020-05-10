Эксперты рассказали о причинах горечи авокадо





Спелый авокадо можно сравнить со сливочным маслом с добавлением пряностей. После разделки и снятия кожуры фрукт сразу необходимо завернуть в пищевую пленку или заваакумировать. В противном случае при контакте с кислородом его мякоть начнет окисляться, приобретая характерный горький привкус.Специалисты отмечают, что авокадо часто имеет неприятный вкус из-за недостаточной спелости. Определить ее уровень можно по цвету кожуры, которая еще не успела стать темно-зеленой. При покупке авокадо лучше его потрогать и проверить упругость. Если после нажатия на фрукте остаются следы, то он дозрел.Если же фрукт долгое время лежал на открытом воздухе при комнатной температуре, то он мог просто испортиться. Заметить это можно не только по горькому привкусу, но и по выделению растительного жира на поверхности мякоти. Такой плод лучше не употреблять в пищу.