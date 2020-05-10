В США на пляже обнаружен металлический череп





Проживающая в городе Киттери женщина ехала на велосипеде по пляжу, когда обнаружила в песке человеческий череп. Она долго не решалась подойти ближе, но при дальнейшем рассмотрении оказалось, что это металлическое изделие. Несмотря на то, что находка оказалась внушительной по весу, американке все же удалось донести ее до находящегося неподалеку департамента полиции.На данный момент металлический череп находится в отделении правоохранительных органов, но офицеры разрешили гражданке забрать артефакт себе, если не объявится хозяин. Владелец изделия пока не давал о себе знать.