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В США на пляже обнаружен металлический череп

На пляже США обнаружен металлический череп. Местная жительница решила сразу отнести странную находку в отделение полиции.

Проживающая в городе Киттери женщина ехала на велосипеде по пляжу, когда обнаружила в песке человеческий череп. Она долго не решалась подойти ближе, но при дальнейшем рассмотрении оказалось, что это металлическое изделие. Несмотря на то, что находка оказалась внушительной по весу, американке все же удалось донести ее до находящегося неподалеку департамента полиции.
В США на пляже обнаружен металлический череп

На данный момент металлический череп находится в отделении правоохранительных органов, но офицеры разрешили гражданке забрать артефакт себе, если не объявится хозяин. Владелец изделия пока не давал о себе знать.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:43

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