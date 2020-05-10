«Великая зеленая стена»: Сахара в будущем может покрыться густой растительностью





Полупустынный, некогда зеленый регион Сахель тянется к Сахаре на юге. Его опустошение началось в результате ряда факторов: вырубки лесов, устройства пастбищ для скота и длительных засух, вызванных изменениями климата. Спасти континент от превращения в безлюдную местность сможет не только «Великая зеленая стена» из деревьев, но и глобальное потепление. Парадоксальным образом повышение температуры на 2 градуса по Цельсию приведет к увеличению осадков в Африке из-за смены движения муссонов.Стоит отметить, что одна из наиболее крупных пустынь мира многие годы тому назад была заполнена буйной растительностью и оазисами. Саванна превратилась в пески в результате смены наклона орбиты Земли, а ситуацию обострила человеческая деятельность. Ученые из Института Климатологических Исследований в Потсдаме во главе с Якобом Шеве говорят, что каждому государству нужно выполнять требования Парижского соглашения, которое направлено на борьбу с парниковым эффектом.