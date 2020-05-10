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Стали известны параметры смартфона Honor X10 и X10 Pro

Стали известны технические параметры смартфона Honor X10 и его модификации X10 Pro. Модель получит дисплей с разрешающей способностью Full HD+ при частоте обновления экрана в 90 Гц.
Стали известны параметры смартфона Honor X10 и X10 Pro

Фронтальная панель имеет селфишот с матрицей IMX471 на 16 Mpx от Sony. В качестве базы для расчетных мощностей станет использоваться 8-ядерный процессор Kirin 820. Данный чип включает 4 ядра Cortex-A76 и аналогичное количество менее мощных - Cortex-A55. Обработка графики будет проводиться платой Mali-G57MP6. Предусмотрена возможность подключения к сетям стандарта 5G.

Смартфон Honor 10X будет оснащен ОЗУ объёмом 6 Гб, а также ПЗУ на 64 либо 128 Гб. Базовый датчик камеры получил матрицы на 40, 8 и 2 Mpx. При этом в смартфоне отсутствует NFC-модуль для совершения бесконтактных платежей. Комплектация Honor X10 Pro получит 8 Гб оперативной памяти и постоянный накопитель на 128 либо 256 Гб. В этой сборке NFC-модуль имеется.

Обе модели получат аккумуляторную батарею ёмкостью 4,2 тысячи мАч, которая будет работать с быстрой зарядкой, получившей адаптер на 22,5 Вт. Имеется высокая вероятность использования порта USB Type-C. В отношении ценника смартфонов представлен прогноз на продажу X10 за $250-$280. Для Honor X10 Pro ожидается стоимость в $340-$380.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:18

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