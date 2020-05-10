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Максим Колесников об отношении к Алёне Рапунцель: «Я не ищу себе мамочку»

Максим Колесников рассказал журналистам о своем отношении к Алёне Рапунцель. По словам участника телестройки, он выбрал старшую на 2 года девушку не из-за того, что нуждается в материнской любви.
Максим Колесников об отношении к Алёне Рапунцель: «Я не ищу себе мамочку»

Участникам «Дома-2» кажется, что разница в возрасте между звездами телепроекта очень большая. Внешне Максим Колесников выглядит довольно юным, однако он очень серьезный и ответственный. В 3 года парень забрал из дома полугодовалую сестру, когда лишился родителей. Это случилось после того, как его мать убила соседа, а отец сбежал. Как отметил молодой человек, у него уже были отношения, где у возлюбленной возник материнский инстинкт, но это не то, что ищет герой реалити-шоу.

Колесников добавил, что у них с Рапунцель возникло взаимопонимание между друг другом, поскольку она приняла избранника таким, какой он есть. В 16 лет опекунами молодого человека стали богатые люди, которые хотели его переделать. Участница телестройки не поступает так с парнем, из-за чего он выбрал ее.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:25

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