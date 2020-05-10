Максим Колесников об отношении к Алёне Рапунцель: «Я не ищу себе мамочку»





Участникам «Дома-2» кажется, что разница в возрасте между звездами телепроекта очень большая. Внешне Максим Колесников выглядит довольно юным, однако он очень серьезный и ответственный. В 3 года парень забрал из дома полугодовалую сестру, когда лишился родителей. Это случилось после того, как его мать убила соседа, а отец сбежал. Как отметил молодой человек, у него уже были отношения, где у возлюбленной возник материнский инстинкт, но это не то, что ищет герой реалити-шоу.Колесников добавил, что у них с Рапунцель возникло взаимопонимание между друг другом, поскольку она приняла избранника таким, какой он есть. В 16 лет опекунами молодого человека стали богатые люди, которые хотели его переделать. Участница телестройки не поступает так с парнем, из-за чего он выбрал ее.