Ученые: Животные чувствуют ранние симптомы заболевания у людей





Специалисты проанализировали реакцию собак и кошек на пациентов с различными заболеваниями. Самым явным раздражителем для животных стала эпилепсия. При появлении первых симптомов данного хронического недуга собаки и кошки старались не приближаться близко к пациентам. Особенно четко животные реагировали на дыхание человека.Исследования показали, что собаки могут чувствовать развивающуюся опухоль в организме. Из-за характерного запаха, который выделяется вместе с химическими веществами через потовые железы, животные смогли определить одного пациента с онкологией из 10 человек.Американская ассоциация кардиологов провела исследование, показавшее, что кошки и собаки способны предупреждать хозяина о риске инфаркта. Кроме того, само нахождение животного рядом с человеком способно позволить пережить приступ в легкой форме. Это может быть связано с так называемым успокоительным эффектом домашних любимцев.