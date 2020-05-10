Вирусологи развенчали миф об эффективности перчаток при пандемии COVID-19





Исследователи говорят, что ношение резиновых перчаток не только бессмысленно в плане защиты от коронавируса, но еще и несет опасность для человеческого организма. По словам немецкого эпидемиолога Марка Ханефельда, одноразовые средства защиты сделаны из пористого материала, который является негерметичным и легко проницаемым. Со временем микробы и вирусы начинают собираться под перчатками, а влажная и теплая среда способствует их размножению.Кроме того, на латексных изделиях микроорганизмы живут гораздо дольше, чем на руках, которые регулярно промываются дезинфектантами и водой с мылом. Аналогичная ситуация обстоит со средствами из нитрильного каучука, плохо защищающих владельца от заражения SARS-CoV2. Распространение вируса усиливается, так как люди в перчатках часто трогают различные предметы, тем самым разнося патогены в несколько раз быстрее.