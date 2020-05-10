Династия Михалковых и тандем Меладзе: Самые известные братья и сестры в российском шоу-бизнесе

Алексей и Андрей Чадовы признаются, что они похожи внешне, но имеют совершенно разные характеры. Старший из братьев известен по кинолентам “Живой”, “Тихая застава” и “Курсанты”, а его родственник прославился по ролям в “Ночном дозоре”, “Девятой роте” и “Жаре”. Дмитрий и Инна Маликовы росли в творческой семье, поэтому каждый проявил тягу к сцене. С детства они занимались музыкой, во взрослом возрасте Дмитрий Маликов стал успешным российским артистом, а его хитами остаются “Звезда моя далекая” и “Ты одна, ты такая”. Инна Маликова возродила коллектив отца, назвав его “Новыми самоцветами”.Анна, Надежда и Артем Михалковы являются лауреатами престижных премий, а также снимаются в кино. Валерий и Константин Меладзе решили податься в шоу-бизнес вместе по окончании кораблестроительного института. Будучи известными они нашли своих избранниц в лице бывших солисток группы “ВИА Гра”, которую продюсировал Константин Меладзе. Анастасия Стоцкая и Павел Майков имеют общую мать и разных отцов, но это не помешало им поддерживать дружеские связи. Среди известных братьев и сестер в российском шоу-бизнесе также числятся Евдокия и Любовь Германовы, Ольга и Татьяна Арнтгольц, Ксения и Полина Кутеповы, а также Чулпан и Шамиль Хаматовы.