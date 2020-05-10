Минпросвещения рассказало о требованиях к проведению ЕГЭ в РФ





Уточнение ситуации может произойти после 12 мая. Начало очередного учебного года могут перенести на 1 октября. 8 мая в пресс-центре Рособрнадзора указывали на рассмотрение сценария с проведением ЕГЭ в августе. Решение пока не утверждено и дата мероприятия остаётся той же — 8 июня.Замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко во время общения с журналистами радиостанции «КП» сообщил о возможности корректировок в зависимости от ситуации с эпидемиологической обстановкой. Он добавил, что при участии Роспотребнадзора созданы ключевые требования для проведения ЕГЭ на фоне распространения коронавируса. Для обеспечения безопасности учеников предусматривается их расположение на большом расстоянии относительно друг друга, проведение санобработки рук, а также контроль температуры.