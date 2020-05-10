В Турции нашли древний камень с надписями на неизвестном языке





Столица Ликийского союза Патара долгое время считалась "колыбелью цивилизаций", руины которой расположились неподалеку от нынешнего турецкого курорта Анталья. Наиболее густонаселенный пункт Древнего мира отличился развалинами театра, в котором специалисты нашли необычный камень с надписями на неизвестном языке. Ученым пока удалось идентифицировать лишь часть из написанного, а также имя влиятельного гражданина, который пользовался авторитетом в регионе.Куратор исследования Хавва Ишкан Ишык из Университета Акдениза сообщил, что находку передали лингвистам, которые специализируются на расшифровке исчезнувших диалектов. Стоит отметить, что Патара была наиболее значимым портом политического объединения из 23 городов-государств. Этот мегаполис основали в VII веке до н. э., и за все свое существование он смог стать центром многих важных событий. В этом месте успели побывать Александр Македонский, Нерон, святой Николай и Абдулхамид II.