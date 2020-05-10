Поклонники перепутали Алсу с Анастасией Решетовой из-за отредактированного фото

На днях знаменитость разместила сюжет, в подписи к которому анонсировала выступление ко Дню Победы. Вот только узнать Алсу было практически нереально, поскольку фото слишком отретушировали. Реакция поклонников на очередной пост артистки была разной. Некоторые даже назвали ее Анастасией Решетовой, которая известна своим увлечением фоторедактором. Судя по всему, звезда напомнила фолловерам возлюбленную Тимати, так как была сфотографирована в профиль, а сам кадр сделала черно-белым.Преданные фанаты оценили сюжет исполнительницы, отметив, что в свои 36 лет она выглядит прекрасно. При этом многие не понимают, зачем Алсу чрезмерно увлекается фотошопом и цветокоррекцией.