Составлен список наиболее популярных моделей Toyota на вторичном авторынке РФ





Аналитики провели исследование рынка, по итогам которого назвали премиум-седан Camry одним из лидеров среди продукции марки в РФ. За I квартал текущего года дилерам удалось реализовать 16,37 тысячи единиц этого авто. По сравнению с тем же периодом минувшего года показатель продаж поднялся на 5,8%.На второй строчке рейтинга находится седан Corolla. За отчетный период проданы более 10,8 тысячи экземпляров модели. Этот показатель вырос на 1,8% в годовом выражении. Третье место получил RAV4 с продажами в количестве 10,46 тысячи единиц, а показатель увеличился на 30%. Суммарно за I квартал этого года проданы 66,8 тысячи авто от Toyota. По сравнению с прошлогодним показателем регистрируется увеличение на 8%. Аналитики авторынка считают, что причиной является постоянное повышение качества сборки ключевых узлов и деталей моделей от японского бренда.