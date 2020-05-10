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Составлен список наиболее популярных моделей Toyota на вторичном авторынке РФ

Составлен список наиболее востребованных на авторынке РФ моделей Toyota. Японский бренд относится к числу лидеров по уровню продаж благодаря высокому качеству сборки базовых узлов и показателям надежности транспорта в эксплуатации.
Составлен список наиболее популярных моделей Toyota на вторичном авторынке РФ

Аналитики провели исследование рынка, по итогам которого назвали премиум-седан Camry одним из лидеров среди продукции марки в РФ. За I квартал текущего года дилерам удалось реализовать 16,37 тысячи единиц этого авто. По сравнению с тем же периодом минувшего года показатель продаж поднялся на 5,8%.

На второй строчке рейтинга находится седан Corolla. За отчетный период проданы более 10,8 тысячи экземпляров модели. Этот показатель вырос на 1,8% в годовом выражении. Третье место получил RAV4 с продажами в количестве 10,46 тысячи единиц, а показатель увеличился на 30%. Суммарно за I квартал этого года проданы 66,8 тысячи авто от Toyota. По сравнению с прошлогодним показателем регистрируется увеличение на 8%. Аналитики авторынка считают, что причиной является постоянное повышение качества сборки ключевых узлов и деталей моделей от японского бренда.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:32

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