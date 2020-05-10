В Ульяновске УАЗ-3303 превратили в передвижной уличный ресторан
В Ульяновске на базе УАЗ-3303 собрали ресторан на колесах. Специалисты компании «Люкс Форм» изменили салон «Буханки» и сделали в боковой части вырез для окна, через которое продавец будет взаимодействовать с клиентом.
Автомобиль оснастили вытяжкой и съемной крышей, что позволяет готовить продукты на гриле внутри салона. Такое транспортное средство будет применяться на фестивалях под открытым небом или для кейтеринга. Компания также намерена представить несколько стилистических и цветовых вариаций переделанного УАЗ-3303.
«Фургон выполнен из металла высокой прочности. Также у него имеется качественно сваренная рама, которая с легкостью была переделана на фудтрак. На боковой панели установили съемную дверь с креплениями для навеса. Также на корпусе появились мощные фонари для подсветки всего происходящего вокруг», - рассказали представители «Люкс Форм».
Автомобиль оснастили вытяжкой и съемной крышей, что позволяет готовить продукты на гриле внутри салона. Такое транспортное средство будет применяться на фестивалях под открытым небом или для кейтеринга. Компания также намерена представить несколько стилистических и цветовых вариаций переделанного УАЗ-3303.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:18