В Ульяновске УАЗ-3303 превратили в передвижной уличный ресторан

«Фургон выполнен из металла высокой прочности. Также у него имеется качественно сваренная рама, которая с легкостью была переделана на фудтрак. На боковой панели установили съемную дверь с креплениями для навеса. Также на корпусе появились мощные фонари для подсветки всего происходящего вокруг», - рассказали представители «Люкс Форм».





Автомобиль оснастили вытяжкой и съемной крышей, что позволяет готовить продукты на гриле внутри салона. Такое транспортное средство будет применяться на фестивалях под открытым небом или для кейтеринга. Компания также намерена представить несколько стилистических и цветовых вариаций переделанного УАЗ-3303.