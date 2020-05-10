“Фабрика звезд”: Ратмир Шишков и некоторые исполнители не смогли продолжить карьеру в шоу-бизнесе





Ратмир Шишков стал яркой звездой “Фабрики звезд – 4”, а после знакомства с Тимати, Домиником Джокером и их коллегой Анастасией Кочетковой его приняли в коллектив “Банда”. У исполнителя сразу появилась армия фанатов, но в марте 2007 года он скончался в результате ДТП. Спустя два часа после произошедшего у Шишкова родилась дочь, а участники “Банды” посвятили ему песню “Мой брат”.Мария Алалыкина запомнилась среди участников первого сезона проекта, но после дебютного клипа “Про любовь” в составе группы “Фабрика” она приняла внезапное решение уйти со сцены. Изначально родители пытались настоять на том, чтобы певица получила диплом, а юрист Алексей Зуенко сделал ей предложение. После замужества исполнительница приняла ислам и стала резко осуждать деятельность артисток. Однако несколько лет спустя ее супруг ушел к другой, а артистка начала заниматься переводами текстов на арабском языкеИрсон Кудикова начала выступать еще в 15 лет с коллективом “Дети винила”, но популярность пришла к ней на “Фабрике звезд”, где наставницей стала Алла Пугачева. Артистка подписала контракт с Игорем Матвиенко и начала петь сольно, но в 2015 году Примадонна подала на бывшую подопечную в суд с требованием вернуть 200 тыс. долларов и 7 млн рублей за проект Future Star. В счет погашения долга Кудикова отдала певице свою квартиру в Москве, а остаток ей простили. В то же время она развелась с мужем Алексеем Нусиновым, от которого имеет двоих детей.Дарья Клюшникова обманула жюри “Фабрики звезд – 5” и прошла кастинг в возрасте 14 лет, а после проекта выступала в коллективе “Нэцке”, куда также входили Аксинья Вержак и Юлианна Караулова. Затем певица посвятила себя семье, но в результате инсульта ее возлюбленный 1,5 года находился в коме. С конца 2016 Алексей Янин идет на поправку, а Дарья Клюшникова старается способствовать его выздоровлению.Филипп Чиньянга вырос в детском доме Белгорода, но с юных лет проявлял интерес к музыке. Он привлек внимание Константина Меладзе в рамках проекта “Фабрика звезд – 7”, но ушел из проекта уже на дебютном отчетном концерте. Продюсер отказал музыканту в дальнейшем сотрудничестве, а по возвращению домой его сразу призвали в армию.