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Опубликованы первые рендеры будущего BMW X8

В интернете опубликованы первые рендеры модели BMW X8. Сообщения о создании немецкой маркой флагманского внедорожника появились 3 года назад.
Опубликованы первые рендеры будущего BMW X8

В ожидании появления новинки поклонники бренда надеются представить внешний вид X8. Использовать решение по климату могут уже в этом году. В результате ожидается снижение экологических требований к транспортным средствам, однако перед выпуском на рынок производительного флагмана компании BMW предстоит показать X7 в корпусе кросс-купе.

Поклонники бренда считают, что сегодня производитель активно ведёт работу над созданием X8, а также его М-версии. Молодой дизайнер из США принял решение представить широкой аудитории собственное видение модели. На рендере можно увидеть крупную радиаторную решетку. Похожая использовалась в конструкции последних прототипов BMW. Агрессивные обвесы и боковые накладки характерны для моделей в M-модификации. По данным экспертов, в качестве базы для гибридных двигателей BMW X8 M используются ДВС производительностью 750 «лошадок» с передачей вращающего момента на задний привод.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:09

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