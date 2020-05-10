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На дочь Евгения Петросяна подали в суд из-за 337 тысяч рублей долга

Дочь Евгения Петросяна ожидают разбирательства в суде. Она не выплатила одному из владельцев квартиры 337 тысяч рублей долга.
На дочь Евгения Петросяна подали в суд из-за 337 тысяч рублей долга

Совсем недавно наследница комика жила в США, однако во время развода отца с Еленой Степаненко вернулась в РФ. Викторина Петросян сблизилась с экс-избранницей родителя. Как утверждают люди из окружения артиста, она делает это, потому что боится лишиться наследства. Тем не менее на родине молодая особа уже успела найти работу – она делает свое шоу на канале «Культура». Недавно появилась информация, что у дочери знаменитость есть также дополнительный доход, поскольку раньше она трудилась риелтором. Оказалось, что на этой работе у родственницы Евгения Вагановича возникли финансовые проблемы, ведь она влезла в долги и до сих пор их не выплатила.

Один из владельцев жилья даже подал на Петросян-младшую в суд, так как она задолжала ему 337 тысяч рублей и отказалась их вернуть. Дело в том, что дочь комика подписала с истцом контракт на право распоряжаться конкретной жилплощадью. Согласно договору, она могла сдавать апартаменты в аренду, вот только выплаченные квартирантами деньги владельцу не передала. Сама наследница шоумена никак не комментирует происходящее.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:44

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